Учебный полигон для пожарных и спасателей создадут в Подмосковье

В Подольске построят новый учебный центр для подготовки спасателей Учебный полигон для пожарных и спасателей создадут в Подмосковье

Москва6 окт Вести.В подмосковном Подольске планируется построить новый учебный полигон для сотрудников МЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В рамках соглашения между Правительством Московской области и МЧС России в Подольском центре планируется создание нового учебного полигона говорится в сообщении

Инфраструктура полигона будет включать три кластера. Первый — для подготовки к аварийно-спасательным работам, связанным с тушением пожаров, второй — для поисково-спасательных работ, третий — для подготовки газоспасателей.

По словам главы МЧС Александра Куренкова, что создание нового полигона позволит расширить действующую учебную базу ведомства и увеличить возможности для практической подготовки пожарных и спасателей всего Центрального федерального округа.