Москва24 окт Вести.В Праге у здания парламента прошла акция протеста против реформы финансирования чешского ТВ и радио. Ночью несколько десятков демонстрантов попытались ворваться внутрь здания, но их остановила полиция, сообщила новостному порталу Novinky пресс-секретарь надзорного органа Ева Кропачова.

Несколько десятков человек попытались силой проникнуть в здание палаты депутатов, и полицейским из специального подразделения охраны правопорядка пришлось им помешать. Никто не был задержан, ситуацию удалось успокоить прокомментировала Корпачова

Ранее власти Чехии приняли решение отменить привычный сбор за телевизоры и радиоприемники, который граждане платили годами. Вместо этого чешское ТВ и радио планируют финансировать напрямую из государственного бюджета. Именно это решение и вызвало протесты. Люди считают, что, если государственные СМИ начнут получать деньги напрямую от правительства, они полностью потеряют свою независимость и будут работать под контролем властей.