Москва15 нояВести.Одна из крупнейших за последние 40 лет демонстраций состоялась в Праге, собрав до 450 тысяч участников, сообщает телеканал ČT24.
Акцию протеста организовала ассоциация Million Moments, которая призывает власти отменить закон о введении государственного финансирования Чешского радио и телевидения. Общественность опасается, что это может угрожать независимости СМИ от властей.
По словам организатора гражданской инициативы Микулаша Минаржа, демонстрация в Праге стала крупнейшей акцией протеста в республике за последние почти 40 лет.
Организаторы, ссылаясь на полицию, заявили, что в демонстрации приняли участие до 450 000 человекговорится в сообщении
В полиции Праги заявили, что не публикуют данные о числе участников мероприятий.
В полиции заявили, что во время акции протеста произошли несколько незначительных конфликтов между участниками, которые "удалось уладить".