Митинг за независимость СМИ собрал до 450 тысяч человек в Праге

Порядка 450 тысяч человек вышли на акцию протеста в Праге Митинг за независимость СМИ собрал до 450 тысяч человек в Праге

Москва15 ноя Вести.Одна из крупнейших за последние 40 лет демонстраций состоялась в Праге, собрав до 450 тысяч участников, сообщает телеканал ČT24.

Акцию протеста организовала ассоциация Million Moments, которая призывает власти отменить закон о введении государственного финансирования Чешского радио и телевидения. Общественность опасается, что это может угрожать независимости СМИ от властей.

По словам организатора гражданской инициативы Микулаша Минаржа, демонстрация в Праге стала крупнейшей акцией протеста в республике за последние почти 40 лет.

Организаторы, ссылаясь на полицию, заявили, что в демонстрации приняли участие до 450 000 человек говорится в сообщении

В полиции Праги заявили, что не публикуют данные о числе участников мероприятий.

В полиции заявили, что во время акции протеста произошли несколько незначительных конфликтов между участниками, которые "удалось уладить".