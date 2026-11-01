Более 10 полицейских ранены в ходе новых протестов в Португалии RTP: 13 полицейских пострадали в новых протестах в Португалии

Москва1 ноя Вести.Новые протесты за право на жилье прошли в Португалии. Они не обошлись без столкновений между митингующими и правоохранителями. В результате, 13 полицейских пострадали, восемь из них оказались в больнице, сообщила телерадиокомпания RTP, ссылаясь на данные полиции общественной безопасности (PSP).

Протесты состоялись в Лиссабоне и португальском городе Порту в ночь с 31 октября на 1 ноября. Во время митингов участники протестов стали бросать в полицейских петарды и краску.

Среди полицейских зафиксировано 13 случаев получения травм, при этом восьмерым из них потребовалась госпитализация приводится в материале сообщение полиции

Также, как следует из заявления правоохранителей, травмы были зафиксированы и среди гражданского населения. Однако пока точное число пострадавших неизвестно.