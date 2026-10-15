По делу о ЧП с 3 погибшими и 11 пострадавшими в Приамурье вынесен приговор

В Приамурье вынесен приговор по делу о ЧП с 3 погибшими и 11 пострадавшими По делу о ЧП с 3 погибшими и 11 пострадавшими в Приамурье вынесен приговор

Москва15 окт Вести.В Амурской области за нарушение требований охраны труда, в результате чего трое человек погибли и еще 11 пострадали, осужден заместитель начальника по ремонту железнодорожного пути транспортной организации. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Согласно материалам уголовного дела, ЧП произошло в сентябре 2025 года на перегоне станций "Беленькая – Путевой Пост 139 км" Дальневосточной железной дороги в Тындинском муниципальном округе Амурской области, где были запланированы работы по замене рельсошпальной решетки и выправке пути.

19 сентября поезд съехал на участок с демонтированными рельсами, произошел сход укладочного крана и трех вагонов с последующим столкновением с бульдозером. В результате происшествия 3 работника скончались, 11 — получили различные травмы уточняется в канале ведомства на платформе MAX

Суд посчитал, что руководитель в нарушение требований охраны труда не обеспечил наличие сигнальных знаков и сигналистов до начала работ, а также допустил поездку монтеров на платформе укладочного крана в составе хозяйственного поезда. В итоге подсудимый приговорен к лишению свободы на 2 года 9 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.