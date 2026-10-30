Москва30 октВести.В петербургском аэропорту Пулково произошел инцидент во время высадки пассажиров из самолета, прибывшего рейсом из Москвы, сообщает РЕН ТВ.
Мужчина, который путешествовал с женой и двумя сыновьями, после выхода из салона не нашел одного из детей рядом, решил, что ребенка забыли на борту, и решил вернуться.
Бортпроводница преградила ему путь и объяснила, что проходить обратно запрещено. Однако мужчина отодвинул сотрудницу рукой и ворвался внутрь самолетаговорится в публикации
По словам бортпроводницы, в салоне пассажир убедился, что там никого нет. После этого он спокойно вышел к перронному автобусу.