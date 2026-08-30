В пяти регионах РФ ночью объявляли режим тревоги из-за ракет и БПЛА Тревогу из-за БПЛА и ракет ночью вводили в пяти регионах РФ

Москва30 авг Вести.В нескольких российских регионах ночью 30 августа объявлялись режимы воздушной угрозы.

Угроза в связи с налетом БПЛА действовала в Ленинградской и Воронежской областях. Кроме того, ракетную опасность объявили в Ростовской, Тульской и Орловской области.

Как сообщил губернатор Ростовской области Слюсарь в регионе было сбито 15 БПЛА.

ПВО уничтожила 12 беспилотников над Тульской областью.

В Ленинградской области сбили 62 беспилотника, воздушная опасность продлилась пять часов. В результате падения обломков дронов возник пожар в промзоне города Кириши. Возгорание к настоящему времени уже ликвидировано. Упавший БПЛА был обнаружен на территории парка "Прибрежный" и возле школы.