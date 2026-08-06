В Раменском трехлетний мальчик и его мать скончались после падения с 7-го этажа

В Раменском мать и ребенок погибли при падении из окна седьмого этажа В Раменском трехлетний мальчик и его мать скончались после падения с 7-го этажа

Москва6 авг Вести.В Раменском Московской области прокуратура выясняет обстоятельства гибели 3-летнего мальчика и его матери, выпавших из окна квартиры на седьмом этаже. Об этом ведомство сообщило на платформе MAX.

По данным правоохранителей, ребенок во время игры залез на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, потерял равновесие. Мать, услышав крик, прибежала из кухни и попыталась схватить сына, но сама не удержалась – в результате оба упали вниз.

5 августа 2026 года в городе Раменское 3-летний мальчик во время игры забрался на подоконник открытого окна квартиры на 7 этаже. Облокотившись на москитную сетку, он не удержал равновесие и стал падать. Мать ребенка … бросилась к нему, пытаясь поймать, однако не смогла сохранить равновесие и вместе с ребенком упала вниз говорится в публикации

От полученных травм они скончались на месте ЧП до прибытия скорой.

Раменская прокуратура контролирует ход расследования дела.