Москва27 нояВести.Несовершеннолетний пострадал в результате атаки беспилотного летательного аппарат в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
ЧП произошло в селе Новая Деревня на территории Белгородского округа.
При детонации беспилотника рядом с автомобилем 17-летний юноша получил минно-взрывную травмуговорится в заявлении оперштаба Белгородской области в MAX
Пострадавшему оказали помощь в детской областной клинической больнице. Дальнейшее лечение пациент будет проходить амбулаторно.