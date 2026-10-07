Москва7 октВести.Территория Белгородской области подверглась новой атаке ВСУ. Украинский беспилотник сдетонировал в поселке Разумное, в результате чего пострадал 14-летний мальчик, сообщает оперштаб.
С акубаротравмой он обратился в детскую областную клиническую больницунаписано в публикации ведомства
Медицинский персонал оказал ему необходимую помощь. Лечение продолжит в амбулаторных условиях.
Седьмого октября также сообщалось о пострадавшем мужчине в поселке Разумное. В момент атаки он находился в автомобиле.