Мужчина из Белгородской области пострадал при атаке БПЛА на автомобиль

В Белгородской области от удара ВСУ пострадал мирный житель Мужчина из Белгородской области пострадал при атаке БПЛА на автомобиль

Москва7 окт Вести.В Белгородской области местный мирный житель пострадал в момент атаки беспилотника ВСУ на поселок Ракитное. Об этом сообщает оперштаб региона.

Мужчина находился в легковом автомобиле.

В акубаротравмой он обратился в городскую больницу №2 Белгорода. Дальнейшее лечение пациент продолжит амбулаторно написано в канале ведомства

Всего атаки были совершены по шести муниципалитетам Белгородской области. Повреждены жилые дома, автомобили, коммерческий объект, линия электропередачи и автобус.