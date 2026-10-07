Москва7 октВести.В Белгородской области местный мирный житель пострадал в момент атаки беспилотника ВСУ на поселок Ракитное. Об этом сообщает оперштаб региона.
Мужчина находился в легковом автомобиле.
В акубаротравмой он обратился в городскую больницу №2 Белгорода. Дальнейшее лечение пациент продолжит амбулаторнонаписано в канале ведомства
Всего атаки были совершены по шести муниципалитетам Белгородской области. Повреждены жилые дома, автомобили, коммерческий объект, линия электропередачи и автобус.