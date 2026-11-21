Мужчина пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область Житель Грайворонского округа Белгородской области получил ранения при атаке ВСУ

Москва21 ноя Вести.Мирный житель получил ранения в ходе атаке БПЛА на Белгородскую область, сообщил оперштаб региона в мессенджере МАХ.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон нанес удар по машине. Мужчине со множественными осколочными ранениями бедра оказали помощь в Грайворонской ЦРБ. Лечение будет продолжать амбулаторно. Транспорт получил повреждения написали в оперштабе

Также в результате атаки FPV-дрона на частный дом, расположенный в хуторе Барилов Ракитянского округа, у сооружения пробита крыша и разбиты окна. Повреждены два автомобиля – в селе Святославка и на участке автодороги Пролетарский — Солдатское.

В городе Валуйки в результате уничтожения дрона посечено остекление частного дома.