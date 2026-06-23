В РФ 2027 года будут проводить соревнования "Кубок защитников Отечества" Путин постановил с 2027 года проводить "Кубок защитников Отечества"

Москва23 июн Вести.В России с 2027 года учредят ежегодные соревнования "Кубок защитников Отечества" среди ветеранов боевых действий. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Постановляю: учредить и проводить ежегодно, начиная с 2027 года, комплексные многоэтапные спортивные соревнования "Кубок защитников Отечества" среди ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортом говорится в указе

Уточняется, что эта мера призвана помочь ветеранам боевых действий и военной службы в социальной адаптации и физической реабилитации, а также вовлечь их в активные занятия спортом.

Ранее сообщалось, что Высшая партийная школа (ВПШ) "Единой России" с 30 июня запустит второй поток очной образовательной программы "Политический лидер" для кандидатов в депутаты из числа ветеранов специальной военной операции.