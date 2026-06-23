Москва23 июнВести.В России с 2027 года учредят ежегодные соревнования "Кубок защитников Отечества" среди ветеранов боевых действий. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Постановляю: учредить и проводить ежегодно, начиная с 2027 года, комплексные многоэтапные спортивные соревнования "Кубок защитников Отечества" среди ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортомговорится в указе
Уточняется, что эта мера призвана помочь ветеранам боевых действий и военной службы в социальной адаптации и физической реабилитации, а также вовлечь их в активные занятия спортом.
Ранее сообщалось, что Высшая партийная школа (ВПШ) "Единой России" с 30 июня запустит второй поток очной образовательной программы "Политический лидер" для кандидатов в депутаты из числа ветеранов специальной военной операции.