В РФ может сократиться число передвижных луна-парков в связи с новым законом РАППА: в РФ может снизиться число передвижных луна-парков из-за нового закона

Москва6 ноя Вести.Количество передвижных луна-парков в РФ может сократиться после вступления в силу федерального закона об эксплуатации аттракционов. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил первый вице-президент Российской Ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов.

По его словам, новые правила коснутся передвижных парков аттракционов. Теперь проверки технического состояния нужно будет проходить каждый раз при перемещении из одного региона в другой, а не раз в год, как раньше.

Это фактически дополнительный административный барьер… Это дополнительная на них и финансовая нагрузка, но дело даже не в этом. У нас в стране, к сожалению, на сегодняшний день нет необходимого количества специализированных лабораторий, которые будут проверять аттракционы. Их и сейчас-то не хватает, а если будет введено это требование, то фактически, я думаю, да, часть вот этих луна-парков и предпринимателей, они просто посчитают нецелесообразным этим заниматься… Это очень сложно будет на самом деле сделать, и… часть таких площадок может просто исчезнуть заявил Родионов

При этом он отметил, что ужесточение контроля направлено на повышение безопасности аттракционов и на борьбу с недобросовестными предпринимателями.

Ранее депутат Госдумы РФ Мария Васильева сообщила, что закон, устанавливающий единые правила эксплуатации, технического состояния и государственной регистрации аттракционов, вступает в силу с марта 2027 года.

Полномочия по нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регистрации, учета и надзора за аттракционами могут передать Министерству сельского хозяйства России.