Москва1 ноя Вести.Сфера аттракционов в России должна иметь единое регулирование, заявила ИС "Вести" депутат Госдумы Мария Василькова.

По ее словам, до этого в РФ каждый регион по-своему трактовал порядок функционирования этой сферы.

А отсутствие единого закона у нас приводит к лоскутному одеялу. Фактически у нас в каждом регионе были те или иные собственные правила и нормы, которые определяли функционирование аттракционов. И здесь мы видим, конечно, очень высокие риски, речь прежде всего о здоровье и жизни наших детей. К сожалению, мы знаем не самые хорошие истории, которые приводили к трагедиям заявила она

Потому в Госдуме на этой неделе был принят закон, устанавливающий единые правила эксплуатации, госрегистрации и государственной системы учета аттракционов.

Этот закон имеет, с одной стороны, очень высокое социальное значение, а с другой стороны, такая отрасль, как эксплуатация аттракционов, должна иметь единое регулирование и единый подход для всей территории страны уточнила парламентарий

Закон вступит в силу в марте 2027 года. К тому моменту владельцы аттракционов и эксплуатанты должны пройти соответствующее освидетельствование, получить подтверждение, что их аттракцион надежен, исправен и его можно эксплуатировать.

Ранее суд в Башкирии вынес приговор оператору аттракциона, по вине которой пострадал ребенок в Стерлитамаке. До этого Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор двум организаторам аттракциона на пляже – по их вине пострадали две туристки.