Кубанский суд оставил в силе приговор организаторам аттракциона на пляже Суд на Кубани утвердил приговор организаторам опасного аттракциона на пляже

Москва21 окт Вести.Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор двум организаторам платного катания на парашюте на пляже в станице Голубицкой, по вине которых пострадали две туристки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Инцидент произошел в июне 2025 года на пляже "Альмара". Согласно материалам дела, Роман Безлепкин и Александр Семенцов организовали полет на парашюте троим туристам из Москвы. Безлепкин управлял судном, а Семенцов готовил туристов к полету на берегу. При этом он не проверил исправность креплений парашютной системы, из-за чего во время разгона произошел разрыв троса, а стропы ударили по людям.

Одна из женщин до отрыва от земли потеряла сознание и получила сотрясение головного мозга, у второй пострадало лицо, третий обошелся без повреждений. Несмотря на крики о помощи, катер продолжил движение и прокатал пострадавших положенные 10 минут говорится в сообщении

Темрюкский районный суд назначил виновным по оному году принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения приговора, он вступил в законную силу.