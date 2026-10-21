Москва21 октВести.Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор двум организаторам платного катания на парашюте на пляже в станице Голубицкой, по вине которых пострадали две туристки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Инцидент произошел в июне 2025 года на пляже "Альмара". Согласно материалам дела, Роман Безлепкин и Александр Семенцов организовали полет на парашюте троим туристам из Москвы. Безлепкин управлял судном, а Семенцов готовил туристов к полету на берегу. При этом он не проверил исправность креплений парашютной системы, из-за чего во время разгона произошел разрыв троса, а стропы ударили по людям.
Одна из женщин до отрыва от земли потеряла сознание и получила сотрясение головного мозга, у второй пострадало лицо, третий обошелся без повреждений. Несмотря на крики о помощи, катер продолжил движение и прокатал пострадавших положенные 10 минутговорится в сообщении
Темрюкский районный суд назначил виновным по оному году принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения приговора, он вступил в законную силу.