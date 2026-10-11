В Госдуме рассказали, как будут оценивать автошколы Депутат Куринный: в России появится государственный рейтинг автошкол

Москва11 окт Вести.Единый государственный рейтинг автошкол появится в России в 2028 году, он будет включать итоги обучения за 2027 год. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный.

По его словам, утвержденная система оценки призвана повысить качество подготовки водителей.

Введение открытого государственного рейтинга автошкол — хорошая инициатива​​​. Согласно приказу министра внутренних дел России, первый такой рейтинг оценки эффективности результатов реализации программ обучения автошкол появится в 2028 году — по итогам 2027 года отметил депутат

Автошколы будут оценивать по нескольким критериям: процент выпускников, сдавших экзамены в ГИБДД с первого раза, общее количество пересдач, а также статистика ДТП с участием начинающих водителей.

По мнению парламентария, рейтинг заставит учебные организации поменять подходы к преподаванию, обновить автопарк и повысить квалификацию инструкторов.