Москва5 нояВести.Полномочия по нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регистрации, учета и надзора за аттракционами могут передать Министерству сельского хозяйства России, сообщили газете "Ведомости" в пресс-службе ведомства.
Проект постановления правительства, который вносит изменения в положение о Минсельхозе, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Разработка инициативы связана с реализацией положений закона "Об аттракционах", который начнет действовать с 1 марта 2027 года.
В министерстве пояснили, что документ направлен на повышение эффективности государственного контроля и обеспечение безопасности посетителей аттракционов.
Кроме того, Минсельхоз будет формировать нормативную правовую базу и единые подходы к реализации полномочий региональными органами гостехнадзора.
Одна из целей законодательной новеллы — создание единой правовой основы для всей отрасли, отметила газета.
Ранее стало известно о переходе министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрея Шинделова на работу в региональную инспекцию Гостехнадзора.