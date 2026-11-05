СМИ: к регулированию индустрии аттракционов привлекут Минсельхоз России "Ведомости": регулирование аттракционов передадут под кураторство Минсельхоза РФ

Москва5 ноя Вести.Полномочия по нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регистрации, учета и надзора за аттракционами могут передать Министерству сельского хозяйства России, сообщили газете "Ведомости" в пресс-службе ведомства.

Проект постановления правительства, который вносит изменения в положение о Минсельхозе, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Разработка инициативы связана с реализацией положений закона "Об аттракционах", который начнет действовать с 1 марта 2027 года.

В министерстве пояснили, что документ направлен на повышение эффективности государственного контроля и обеспечение безопасности посетителей аттракционов.

Кроме того, Минсельхоз будет формировать нормативную правовую базу и единые подходы к реализации полномочий региональными органами гостехнадзора.

Одна из целей законодательной новеллы — создание единой правовой основы для всей отрасли, отметила газета.

Ранее стало известно о переходе министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрея Шинделова на работу в региональную инспекцию Гостехнадзора.