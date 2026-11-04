Депутат Васильева: аттракционы будут проходить проверку не реже раза в год

Депутат Васильева рассказала о новых правилах для владельцев аттракционов Депутат Васильева: аттракционы будут проходить проверку не реже раза в год

Москва4 ноя Вести.Закон, устанавливающий единые правила эксплуатации, технического состояния и государственной регистрации аттракционов, вступает в силу в России с марта 2027 года. Теперь владельцы должны будут пройти освидетельствование и подтвердить исправность своих аттракционов, рассказала ИС "Вести" депутат Госдумы Мария Васильева.

По ее словам, необходимость регулирования этой сферы подтвердили все 89 регионов страны.

Вступает закон в силу в марте 2027 года. Соответственно, все владельцы аттракционов, эксплуатанты аттракционов должны пройти соответствующее освидетельствование, получить подтверждение, что их аттракцион надежен, исправен и его можно эксплуатировать сообщила Васильева

Депутат рассказала, как часто владельцам аппаратов нужно будет проводить проверки.

Вообще то, что у нас определено в законе, – это не реже, чем раз в 12 месяцев. Однако при переезде аттракциона из одного региона в другой регион, либо же если был проведен ремонт, то тоже необходимо подтвердить, что с аттракционом все хорошо, все в порядке, и он может эксплуатироваться рассказала Васильева

Кроме того, по ее словам, закон урегулировал вопрос обучения персонала, работающего с аттракционами.

В настоящий момент на законодательном уровне мы урегулировали обязанность эксплуатантов проводить соответствующее обучение, инструктаж, то есть люди, которые будут работать непосредственно с аттракционами, они должны пройти обучение, они должны пройти стажировку, они должны уметь вести себя в непредвиденных ситуациях. Мы считаем, что это крайне важный аспект, который закон урегулировал сказала Васильева

Ранее Васильева подчеркнула, что такая отрасль, как эксплуатация аттракционов, должна иметь единое регулирование и единый подход на всей территории страны.