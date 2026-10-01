Москва1 октВести.Съемка беспилотниками нарушений на дачных участках в России - с октября законный повод для назначения проверки, рассказал РИА Недвижимость руководитель юридической компании Василий Неделько.
С 1 октября в России вступило в силу изменение в положение о федеральном государственном земельном контроле.
Ранее материалы съемки носили вспомогательный характер. Теперь же государство описало, что именно считается поводом назначить проверку по итогам съемкисказал Неделько
Беспилотники Росреестра, Россельхознадзора и Росприроднадзора будут проверять наличие на участке разрушенных зданий, зарастание сорняками и наличие спецтехники.