Беспилотники помогут выявлять нарушения на дачных участках в России

С 1 октября в РФ дроны будут помогать выявлять нарушения на дачных участниках Беспилотники помогут выявлять нарушения на дачных участках в России

Москва1 окт Вести.Съемка беспилотниками нарушений на дачных участках в России - с октября законный повод для назначения проверки, рассказал РИА Недвижимость руководитель юридической компании Василий Неделько.

С 1 октября в России вступило в силу изменение в положение о федеральном государственном земельном контроле​​​.

Ранее материалы съемки носили вспомогательный характер. Теперь же государство описало, что именно считается поводом назначить проверку по итогам съемки сказал Неделько

Беспилотники Росреестра, Россельхознадзора и Росприроднадзора будут проверять наличие на участке разрушенных зданий, зарастание сорняками и наличие спецтехники.