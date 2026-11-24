Москва24 ноя Вести."Газпром нефть" оформила в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) права на технологии выпуска авиационного и судового биотоплива, в их числе — проект первой в России передвижной установки для производства такого топлива, сообщается на сайте компании.

Названные технологии дают возможность получать экологичное горючее с низким углеродным следом. Сырьем служат отработанное фритюрное масло, жиры животного происхождения и талловые масла, образующиеся при переработке древесины. Разработки прошли проверку в Центре промышленных инноваций "Газпром нефти".

Компания также испытала первую партию российского авиационного SAF-топлива, которое производят из возобновляемого сырья, а не из ископаемой нефти. Для подтверждения его соответствия характеристикам традиционного авиакеросина специалисты проведут лабораторные и стендовые испытания.

Для разработки и сертификации SAF-топлива мы объединили участников по всей цепочке создания и применения этого продукта: поставщиков растительного сырья, научные институты, авиационные службы и авиаперевозчиков. Уверен, что благодаря такому партнерству мы сможем запустить в нашей стране производство низкоуглеродного топлива для российских авиакомпаний заявил директор коммерческого департамента "Газпром нефти" Леван Кадагидзе

С 2027 года применение SAF-топлива или других инструментов декарбонизации станет обязательным требованием Международной организации гражданской авиации для авиакомпаний, совершающих международные рейсы. Использование SAF снижает выбросы парниковых газов при авиаперевозках до 80% по сравнению с традиционным керосином.

Ранее стало известно, что в России также произвели авиационное композиционное биотопливо из растительных масел и кулинарных отходов.