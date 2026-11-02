Ученые РФ разработали катализатор для производства авиакеросина из пластика Исследователь Вдовиченко: наш продукт близок к керосиновой и дизельной фракции

Москва2 ноя Вести.Сибирские химики разрабатывают технологию переработки пластиковых отходов в авиационный керосин и арктический дизель. Пластик превращают в пиролизное масло, которое затем очищают с помощью нового катализатора. Об этом ИС "Вести" рассказал исследователь, ассистент кафедры физической химии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Всеволод Вдовиченко.

По его словам, высокотемпературная переработка пластиковых отходов генерирует пиролизное масло с примесями, требующее очистки. Разработанный учеными катализатор решает эту задачу, очищая масло и модифицируя его углеводородный состав. Полученный продукт имеет более приятный запах и характеристики, близкие к керосиновой и дизельной фракциям. Это делает будущее горючее абсолютно безопасным для любого двигателя.

Данный продукт, в отличие от сырья, получается бесцветным. Запах достаточно приятный относительно исходного продукта, и он наиболее близок по характеристикам к керосиновой и дизельной фракции рассказал Вдовиченко

Он отметил, что сейчас сотрудники НГУ патентуют свой катализатор и готовятся к масштабным промышленным испытаниям. Однако извлекать энергию из пакетов можно не только превращая их в жидкость. Уже сегодня на мусороперерабатывающих заводах научились делать так называемое RDF -топливо. Это альтернатива газу и углю на цементных заводах, а по сути мелконарезанная пластиковая упаковка.

Огромный ротор 4,5 тонны разрубает пакеты и бутылки из пластика в мелкие хлопья. И именно эти хлопья идут на цементные заводы рассказал главный технолог КПО "Восток" Александр Панферов

Он отметил, что просто так загружать невесомые хлопья в раскаленную топку нельзя. Для подачи RDF- топлива в печи требуется установка сложных пневматических систем.

У пластика есть большая особенность - превращенный в лепесток, он прекрасным образом летает. При попадании в высокую температуру пластик там не горит, а взрывается. А все мы с вами знаем, что энергия взрыва гораздо сильнее, чем любая энергия горения рассказал Панферов

По его словам, данный процесс позволяет существенно уменьшить количество отходов, направляемых на полигоны. Предлагается использовать RDF на предприятиях цементной промышленности, в металлургическом секторе, а также в муниципальных котельных.

Ранее гендиректор АО "Невский экологический оператор" Екатерина Горшкова заявила, что в 2027 году компания закроет стопроцентную потребность города в обработке отходов, исходя из сегодняшнего количества образующихся ТКО. Кроме того, на заводе будет производиться компостирование органических отходов для получения технического грунта и изготовление RDF-топлива, которое в промышленности может использоваться вместо угля или газа.