В Центре Келдыша рассказали о двигателе, ускоряющем полет в дальний космос

Центр Келдыша: плазменный двигатель эффективен для освоения космоса В Центре Келдыша рассказали о двигателе, ускоряющем полет в дальний космос

Москва26 авг Вести.Два плазменных двигателя, разработанных в Центре Келдыша, преобразуют электроэнергию в тягу. Коэффициент полезного действия (КПД) обеспечивает запас топлива, позволяющий планировать полеты за пределы Солнечной системы. Об этом заявил ИС "Вести" генеральный директор АО ГНЦ "Центр Келдыша" Владимир Кошлаков.

Двигатель делает эффективным высокая скорость истечения плазмы. Аппараты с такой силовой установкой подходят для выполнения межпланетных и межорбитальных перелетов, указал он.

Эффективность этих двигателей дает нам возможность взять с собой больше топлива. Соответственно, лететь можно и за пределы Солнечной системы. Но ближайшие задачи, конечно, стоят в направлении освоения инопланетных станций. Это на Луне, сейчас идет проект в России. Это и в ближайшей перспективе освоение Марса. Есть проект по полету в сторону Юпитера сказал Кошлаков

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