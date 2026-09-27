Москва27 сен Вести.Рыба не синтезирует полезные жирные кислоты, а накапливает их, поедая микроводоросли. Человек тоже может получать их напрямую, для этого ученые ищут штаммы водорослей, пригодные для массового культивирования.

Об этом заявил ИС "Вести" заведующий лабораторией перспективных энергоэффективных технологий НГУ, доктор технических наук Игорь Наумов.

При переходе от лабораторных условий к промышленным возникают технологические трудности. Например, стандартное механическое перемешивание разрушает хрупкие клетки водоросли Porphyridium purpureum. Выход из ситуации нашли сибирские физики, они спроектировали биореактор, указал он.

В данном случае закрутка потока обеспечивается не мешалкой механической, а через воздушную среду. Газовый вихрь закручивает поток. Соответственно, сдвиговые напряжение на поверхности минимальные, обеспечивается насыщение культуральной среды либо воздухом, либо углекислым газом сказал Наумов

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В рамках проекта технологической долины образовательного центра "Сириус" планируется создать лабораторию по ядерной энергетике в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор региона Александр Беглов.