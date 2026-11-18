"Газпром" начал подачу газа с Харасавэйского месторождения на Ямале

"Газпром" подал в трубопровод первый газ с Харасавэйского месторождения "Газпром" начал подачу газа с Харасавэйского месторождения на Ямале

Москва18 ноя Вести.Компания "Газпром" в рамках испытаний подала первый газ с Харасавэйского месторождения на Ямале в газотранспортную систему РФ. Об этом сообщает ИС "Вести".

"Газпром" завершат целый ряд стратегически важных проектов в Арктическом регионе и Восточной Сибири. Работы на ключевых объектах от Ямала до Сахалина идут по графику, а где-то с его опережением.

Обустройство месторождения на финишной прямой, на ключевых производственных объектах завершены основные строительно-монтажные и пусконаладочные работы отмечается в сообщении

Газ с Харасавэйского месторождения на Ямале начал поступать в магистральный газопровод Харасавэй - Бованенково.

Харасавэйское месторождение является одним из крупнейших в мире и относится к категории уникальных. Запасы месторождения оцениваются почти в два триллиона кубометров газа. Значительная часть запасов расположена под акваторией Карского моря. На месторождении планируется добывать по 32 миллиарда кубометров природного газа ежегодно.

Ранее в "Газпроме" сообщили, что Казахстан, Узбекистан и Киргизия увеличивают импорт российского газа, а наиболее заметный рост потребления ожидается в Китае, куда поставки трубопроводного газа растут ежегодно.