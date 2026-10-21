Москва21 октВести.Крупнейшую газовую котельную запустили в Петропавловске-Камчатском, она обеспечит теплом новые дома, сообщил в своем MAX-канале губернатор края Владимир Солодов.
Глава региона с генеральным директором АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" Александром Черкашиным дали старт работе объекту.
Новая котельная обеспечит ресурсом перспективную застройку в одной из самых востребованных частей краевого центранаписал чиновник
По его словам, тепла хватит и для социальных объектов, запланированных к строительству. Вместе с возведением котельной подрядчик проложил 2,1 км новых энергоэффективных теплотрасс с минимальными потерями тепла.