В столице Камчатки заработала крупнейшая газовая котельная В Петропавловске-Камчатском запустили крупнейшую газовую котельную

Москва21 окт Вести.Крупнейшую газовую котельную запустили в Петропавловске-Камчатском, она обеспечит теплом новые дома, сообщил в своем MAX-канале губернатор края Владимир Солодов.

Глава региона с генеральным директором АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" Александром Черкашиным дали старт работе объекту.

Новая котельная обеспечит ресурсом перспективную застройку в одной из самых востребованных частей краевого центра написал чиновник

По его словам, тепла хватит и для социальных объектов, запланированных к строительству. Вместе с возведением котельной подрядчик проложил 2,1 км новых энергоэффективных теплотрасс с минимальными потерями тепла.