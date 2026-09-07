Москва7 сенВести.В порту Петропавловска-Камчатского торжественно открыли после реконструкции причал, он полностью готов к работе, сообщается в MAX-канале правительства края.
В открытии объекта приняли участие министр транспорта России Андрей Никитин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Обновлена причальная стенка, установлены отбойные устройства, выполнено постоянное металлическое шпунтовое ограждение и локальные очистные сооруженияотмечается в сообщении
Первый заход к обновленной причальной стенке совершил новый камчатский краболов "Ительмен".