В Петропавловске-Камчатском завершилась реконструкция причала В морском порту Петропавловска-Камчатского открыли реконструированный причал

Москва7 сен Вести.В порту Петропавловска-Камчатского торжественно открыли после реконструкции причал, он полностью готов к работе, сообщается в MAX-канале правительства края.

В открытии объекта приняли участие министр транспорта России Андрей Никитин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Обновлена причальная стенка, установлены отбойные устройства, выполнено постоянное металлическое шпунтовое ограждение и локальные очистные сооружения отмечается в сообщении

Первый заход к обновленной причальной стенке совершил новый камчатский краболов "Ительмен".