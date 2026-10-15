Солодов: новая ЗИФ на Камчатке обеспечит тысячу рабочих мест На Камчатке запустили вторую золотоизвлекательную фабрику

Москва15 окт Вести.На Камчатке запустили вторую золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ-2) на Озерновском месторождении, регион ожидает приток инвестиций и новые рабочие места. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По его словам, запуск производства обеспечит 1 000 рабочих мест, ориентированных на местных жителей.

Для меня важно, чтобы на таких высокотехнологичных предприятиях работали именно жители края, в том числе выпускники наших учебных заведений – будущие специалисты горнорудного сектора. Молодежь Камчатки получает возможность оставаться дома, строя карьеру с достойной зарплатой отметил глава региона в мессенджере МАХ

Солодов добавил, что проект оценивается в 18 миллиардов рублей. Это прямые вложения в развитие инфраструктуры и налоговую базу края.

Отмечается, что фабрика может перерабатывать до 680 тысяч тонн руды и до 3 тонн золота в год. Процесс плавки драгоценного металла уже идет.