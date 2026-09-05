Носов: на 30 тонн планирует нарастить добычу золота Магаданская область Носов: Магаданская область планирует нарастить добычу золота на 30 тонн в год

Москва5 сен Вести.В Магаданской области начинают работу новые инвесторы, с помощью которых планируется нарастить добычу золота на 30 тонн в год. Об этом сообщил губернатор Сергей Носов в интервью РИА Новости.

"Алроса", Nordgold, "Металлоинвест", дочерние компании федерального уровня и даже ННК у нас, нефтяная компания ННК ("Независимая нефтегазовая компания"), она тоже занимается разведкой. И я думаю, что в скором будущем приступит к добыче. Это та перспектива, о которой мы говорим. Примерно тонн 30 золота. Сегодня 60, и будет еще тонн 30 уточнил глава Магаданской области

Носов отметил, что в настоящее время в Магаданской области добывают рудное и россыпное золото.