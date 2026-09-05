Москва5 сенВести.В Магаданской области начинают работу новые инвесторы, с помощью которых планируется нарастить добычу золота на 30 тонн в год. Об этом сообщил губернатор Сергей Носов в интервью РИА Новости.
"Алроса", Nordgold, "Металлоинвест", дочерние компании федерального уровня и даже ННК у нас, нефтяная компания ННК ("Независимая нефтегазовая компания"), она тоже занимается разведкой. И я думаю, что в скором будущем приступит к добыче. Это та перспектива, о которой мы говорим. Примерно тонн 30 золота. Сегодня 60, и будет еще тонн 30уточнил глава Магаданской области
Носов отметил, что в настоящее время в Магаданской области добывают рудное и россыпное золото.