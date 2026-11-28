Роскосмос: ИИ позволяет за несколько часов разрабатывать новые детали

В Роскосмосе раскрыли преимущества суверенных моделей ИИ Роскосмос: ИИ позволяет за несколько часов разрабатывать новые детали

Москва28 ноя Вести.Суверенные модели ИИ Роскосмоса позволяют разрабатывать новые или оптимизировать имеющиеся изделия и детали всего за несколько часов, сообщил заместитель гендиректора госкорпорации Дмитрий Горшков, отметив, что человеку на эту работу потребуются месяцы.

Об этом он рассказал на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).

Данные продукты позволяют кратно сократить скорость производства новых изделий, то есть это колоссальные цифры, и улучшить оптимизацию самих изделий сказал Горшков

В 2025 году, как напомнил заместитель гендиректора госкорпорации, началась оцифровка отраслевого архива - создание датасетов для обучения отечественных полностью суверенных моделей работе с космической техникой.

Оцифровываются чертежи, научно-исследовательская документация, а также опытно-конструкторские работы, пояснил Горшков. Он также отметил, что использование искусственного интеллекта позволяет снижать до 40% массу изделий, а также быстрее подбирать необходимые параметры, материалы или другие особенности структуры детали.