Общественник Иванов заявил о несовместимости восточных практик с православием

В "России Православной" выступили против йоги для верующих Общественник Иванов заявил о несовместимости восточных практик с православием

Москва7 мая Вести.Председатель общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов заявил, что православным христианам не следует заниматься восточными медитативными практиками, включая йогу, дзен и трансцендентальную медитацию.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, подобные практики связаны с языческим мировоззрением.

Если мы говорим о популярных сегодня восточных практиках – индуистской или буддийской медитации, это йога, дзен, трансцендентальная медитация, то ответ однозначный: православному христианину заниматься этим нельзя сказал Иванов

Он отметил, что в христианской традиции допустимы иные формы духовного сосредоточения, включая размышление о Боге, Священном Писании и молитвенную практику. Также он сослался на предупреждения святых отцов относительно самостоятельного вхождения в измененные состояния сознания.

Ранее настоятель храма святителя Иннокентия, митрополита Московского, в Бескудникове протоиерей Михаил Дудко рассказал о роли женщин в русском православии.