Москва7 маяВести.Председатель общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов заявил, что православным христианам не следует заниматься восточными медитативными практиками, включая йогу, дзен и трансцендентальную медитацию.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, подобные практики связаны с языческим мировоззрением.
Если мы говорим о популярных сегодня восточных практиках – индуистской или буддийской медитации, это йога, дзен, трансцендентальная медитация, то ответ однозначный: православному христианину заниматься этим нельзясказал Иванов
Он отметил, что в христианской традиции допустимы иные формы духовного сосредоточения, включая размышление о Боге, Священном Писании и молитвенную практику. Также он сослался на предупреждения святых отцов относительно самостоятельного вхождения в измененные состояния сознания.
Ранее настоятель храма святителя Иннокентия, митрополита Московского, в Бескудникове протоиерей Михаил Дудко рассказал о роли женщин в русском православии.