Обозначение мест, куда нужно подойти потерявшимся детям, предложили создать в РФ

В России предложили создать единый знак для потерявшихся на вокзалах детей Обозначение мест, куда нужно подойти потерявшимся детям, предложили создать в РФ

Москва26 окт Вести.Единое обозначение для мест, куда нужно подойти детям, потерявшимся на вокзале, станции метро или в аэропорту, предложил создать общественный совет при Минтрансе РФ, сообщило РИА Новости со ссылкой на члена комиссии организации Киру Доросеву.

На одном из заседаний комиссии по семейноцентричности Общественного совета при Минтрансе России было предложено разработать единый знак для потерявшихся детей сказала автор инициативы

Она также уточнила, что в Московском метрополитене для этих целей используется узнаваемый символ "Метроша". Однако единого визуального ориентира для всех видов транспорта в стране пока нет.