Суд рассмотрит дело о крупном хищении топлива у Минобороны РФ в Приморье

В России раскрыто хищение 108 тыс. литров топлива у Минобороны Суд рассмотрит дело о крупном хищении топлива у Минобороны РФ в Приморье

Москва6 ноя Вести.Военные следователи завершили расследование уголовного дела о хищении дизельного топлива у Министерства обороны РФ. Об этом сообщается в официальном канале военных следственных органов СК РФ.

Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Романа Менчикова, обвиняемого в хищении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) говорится в сообщении

Как считает следствие, обвиняемый похитил более 108 тысяч литров дизельного топлива, предназначенного для нужд Минобороны. Хищение происходило в течение шести лет - с марта 2020 года по февраль 2026 года.

Фигурант дела заключен под стражу по решению суда. Обвиняемый признал вину на этапе предварительного следствия, а также возместил ущерб в полном объеме.

Теперь дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дизельное топливо предназначалось приморским подразделениям Министерства обороны.