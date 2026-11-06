Москва6 нояВести.Военные следователи завершили расследование уголовного дела о хищении дизельного топлива у Министерства обороны РФ. Об этом сообщается в официальном канале военных следственных органов СК РФ.
Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Романа Менчикова, обвиняемого в хищении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ)говорится в сообщении
Как считает следствие, обвиняемый похитил более 108 тысяч литров дизельного топлива, предназначенного для нужд Минобороны. Хищение происходило в течение шести лет - с марта 2020 года по февраль 2026 года.
Фигурант дела заключен под стражу по решению суда. Обвиняемый признал вину на этапе предварительного следствия, а также возместил ущерб в полном объеме.
Теперь дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Дизельное топливо предназначалось приморским подразделениям Министерства обороны.