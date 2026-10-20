Минздрав добавил еще одно заболевание в перечень редких

В России расширили список редких заболеваний Минздрав добавил еще одно заболевание в перечень редких

Москва20 окт Вести.Минздрав России включил первичный билиарный холангит в перечень орфанных заболеваний. После внесения изменений в список вошли 306 наименований, следует из документа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Первичный билиарный холангит – хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует и постепенно разрушает мелкие желчные протоки внутри печени.

Среди симптомов заболевания – повышенная утомляемость, кожный зуд, желтуха, а также боль или дискомфорт в правом подреберье.