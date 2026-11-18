Число россиян, страдающих ХОБЛ, может достичь 10 млн человек Пульмонолог Авдеев: число болеющих ХОБЛ россиян приближается к 10 миллионам

Москва18 ноя Вести.Реальное число россиян, болеющих хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), может приблизиться к 10 миллионам человек, заявил "Известиям" главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Он отметил, что официально в стране зарегистрировано более 800 тысяч пациентов с ХОБЛ, однако по эпидемиологическим исследованиям реальная распространенность этого заболевания значительно выше.

По нашим данным, ХОБЛ встречается примерно у 6,9% взрослого населения, а общее число пациентов в России может приближаться к 10 миллионам сказал Авдеев

Врач добавил, что одной из главных проблем в диагностике ХОБЛ является поздняя выявляемость, так как не менее 40% пациентов впервые узнают о диагнозе лишь после обострения и госпитализации.

Ранее пульмонолог Алина Абдуллина сообщила, что дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями чаще других рискуют заболеть пневмонией.