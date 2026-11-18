Москва18 нояВести.Реальное число россиян, болеющих хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), может приблизиться к 10 миллионам человек, заявил "Известиям" главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
Он отметил, что официально в стране зарегистрировано более 800 тысяч пациентов с ХОБЛ, однако по эпидемиологическим исследованиям реальная распространенность этого заболевания значительно выше.
По нашим данным, ХОБЛ встречается примерно у 6,9% взрослого населения, а общее число пациентов в России может приближаться к 10 миллионамсказал Авдеев
Врач добавил, что одной из главных проблем в диагностике ХОБЛ является поздняя выявляемость, так как не менее 40% пациентов впервые узнают о диагнозе лишь после обострения и госпитализации.
Ранее пульмонолог Алина Абдуллина сообщила, что дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями чаще других рискуют заболеть пневмонией.