В России стартует XXVI Международный музыкальный фестиваль Ars Longa В России пройдет XXVI Международный музыкальный фестиваль Ars Longa

Москва8 окт Вести.В России стартует XXVI Международный музыкальный фестиваль Ars Longa, который пройдет с 8 октября по 20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Зрителей ждет разнообразна программа: симфонические концерты, оперные постановки и просветительские проекты. В этом году ключевой темой станет 120-летие со дня рождения Дмитрия Шостаковича.

Особое место в фестивальной программе займет музыка Дмитрия Шостаковича — в год 120-летия со дня рождения композитора. Также прозвучат сочинения Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Петра Чайковского, Ференца Листа, Гектора Берлиоза, Густава Малера, Рихарда Вагнера и других композиторов говорится в сообщении на официальном сайте фестиваля

Открытие фестиваля состоится 8 октября в Большом зале Московской консерватории. Там прозвучат произведения Рахманинова и Прокофьева в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.

Мероприятия фестиваля пройдут в Москве, Светлогорске, Калуге, Челябинске, Озерске и Южно-Сахалинске.

Финальным аккордом 19 и 20 декабря станет опера "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера в столичном концертном зале "Зарядье".