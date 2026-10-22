Москва22 октВести.III Международный фестиваль камерно-вокальной музыки "Мир классического романса", организованный фондом Оксаны Федоровой, пройдет в Санкт-Петербурге и Донецке. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.
В этом году фестиваль соберет ведущих исполнителей из России, Белоруссии, Китая и Азербайджана.
Шедевры камерно-вокального искусства представят народные и заслуженные артисты России, Татарстана, солисты Мариинского театра, Большого театра России, Большого театра Беларуси, "Геликон-оперы", лауреаты престижных международных конкурсов, гости из Белоруссии, Китая, Азербайджанаговорится в сообщении
Как уточняется, программа мероприятий посвящена юбилеям Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и Сергея Танеева.
Открытие состоится 20 ноября в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Помимо концертов, в Северной столице пройдут мастер-классы и просветительские лекции.
Еще одной значимой частью фестиваля станет проект "Музыка, которая спасает" в Донецком академическом театре оперы и балета. Отмечается, что миссия фестиваля – включение регионов в единое культурное пространство.