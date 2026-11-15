Стас Намин заявил о готовности мировых звезд приехать на фестиваль мира в РФ Стас Намин: мировые знаменитости готовы приехать в Москву на фестиваль мира

Москва15 ноя Вести.Продюсер, режиссер и музыкант Стас Намин заявил в интервью ИС "Вести" о готовности повторить Московский международный фестиваль мира с участием мировых суперзвезд.

Он признался, что у него были мысли повторить это событие, когда наступит мир.

Если я почувствую действительно, что имеет смысл, то я готов это сделать… Даже больше того, я уже название придумал. Я уже поговорил даже с суперзвездами английскими, американскими, моими друзьями. Они готовы приехать сюда, в Москву, несмотря ни на что, и сделать такой фестиваль сказал Намин

Московский международный фестиваль мира – рок-фестиваль, состоявшийся в СССР в августе 1989 года на стадионе "Лужники" в Москве. В нем приняли участие мировые суперзвезды Bon Jovi, Mötley Crüe, Scorpions, Ozzy Osbourne, Skid Row, Cinderella, "Бригада С", "Нюанс" и "Парк Горького". Мероприятие транслировалось в 59 странах, а в Нью-Йорке номинировалось на звание события №1 в мире.