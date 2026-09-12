Беглов сообщил об открытии в Петербурге фестиваля "День Шостаковича" В Петербурге открывается Международный фестиваль "День Шостаковича"

Москва12 сен Вести.Международный фестиваль "День Шостаковича" стартовал 12 сентября в Санкт-Петербурге.

Это одно из центральных событий Года петербургской культуры: 120 лет со дня рождения выдающегося композитора, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с нашим городом написал губернатор Александр Беглов в MAX

С сентября по декабрь мастера мирового уровня будут исполнять произведения композитора на разных площадках. В программе фестиваля - концерты, театральные постановки, выставки, лекции и выставки.

Камерный оркестр проведет концерт в Малом зале Филармонии, духовой – на одной из станций метро, это совместный проект с Петербургским метрополитеном. В Центральном государственном архиве литературы и искусства на Заневском проспекте уже открыта для посетителей документальная выставка "Личное дело профессора Шостаковича".

В Музее‑квартире Н. А. Римского‑Корсакова можно увидеть экспозицию к фестивалю. Передвижная планшетная выставка будет представлена в шести городах России и в Большом театре Беларуси, рассказал Беглов.