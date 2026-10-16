В Петербурге в 36-й раз пройдет кинофестиваль "Послание к человеку"

В Петербурге стартует международный кинофестиваль "Послание к человеку" В Петербурге в 36-й раз пройдет кинофестиваль "Послание к человеку"

Москва16 окт Вести.16 октября в Северной столице стартует международный кинофестиваль "Послание к человеку", в этом году конкурсная программа состоит из 2,5 тысячи заявок, присланных из 97 стран мира. Об этом сообщил городской комитет по культуре Санкт-Петербурга.

С 16 по 24 октября Петербург в тридцать шестой раз примет гостей и участников Международного кинофестиваля "Послание к человеку" говорится в сообщении на сайте комитета

Показы пройдут на разных площадках города: в Доме кино, на киностудии "Ленфильм", а также в нескольких кинотеатрах.

Помимо кинопоказов, зрителей ждет специальная программа, в которую вошли фотовыставка оператора Юрия Клименко и эпизода нереализованного проекта Сергея Эйзенштейна "Капитал".

Фестиваль "Послание к человеку", основанный в 1989 году, объединяет игровое, анимационное и экспериментальное кино. Проект проводится при поддержке Минкультуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и комитета по культуре Санкт-Петербурга.