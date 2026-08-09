Любители бега из 78 регионов РФ выйдут на старт полумарафона в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге пройдет полумарафон "Северная столица"

Москва9 авг Вести.Спортсмены из 78 регионов примут участие в полумарафоне "Северная столица", который состоится 9 августа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС организаторы забега. Мероприятие пройдет в девятый раз и снова объединит тысячи участников из разных городов России.

Всего на старт забега собираются выйти участники из 78 субъектов и более 280 городов и населенных пунктов России говорится в сообщении агентства

Любителей бега ждут дистанции 10 км и 21,1 км. Кроме того, по маршруту полумарафона пройдет эстафета для всех желающих, в которой планируют принять участие около 40 команд.

Старт и финиш полумарафона будут расположены на Дворцовой площади.

Маршруты пройдут в один круг по центральной части Санкт-Петербурга. Участникам откроются виды на Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор.

Все победители и призеры получат памятные кубки, подарки от партнеров и денежные вознаграждения. Общий призовой фонд составит 990 000 рублей.

Из-за массового забега 9 августа до 23.59 полностью будет закрыта для транспорта Дворцовая площадь вдоль домов 4 и 6–8, а также Миллионная улица от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

Ранее 8 августа в рамках Дня физкультурника состоялся забег в Москве на Воробьевых горах. Это был первый в столице массовый вертикальный забег с набором высоты. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек.