Москва30 мая Вести.Благотворительный забег "СберПрайм Зеленый Марафон" состоится 30 мая более чем в 60 городах. В честь своего 185-летия Сбербанк за каждый километр, который пробегут участники, перечислит 185 рублей на помощь детям, заявил ИС "Вести" заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, участники в совокупности могут преодолеть миллион километров.

Мы приняли решение провести благотворительный марафон по новому принципу, когда за каждый километр, который пробежит или пройдет в рамках скандинавской ходьбы любой участник марафона, "Сбер" внесет 185 рублей. Если кто-то пробежал 10 километров, значит, надо умножить на 10. Мы рассчитываем, конечно же, что, с учетом того, что по стране будет примерно 150-160 тысяч человек принимать участие, таких километров будет не менее миллиона. А значит, 185 миллионов рублей пойдет, по нашим предположениям, по нашим прогнозам, адресно тем детям, которые действительно нуждаются в этой помощи сказал Кузнецов

География "Зеленого Марафона" продолжает расширяться. В этом году любители бега одновременно выйдут на дистанции в китайском Хэйхэ и российском Благовещенске, добавил он.