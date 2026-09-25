Режиссер Нтсама рассказал, что всегда хотел работать в России Режиссер из Камеруна Нтсама: всегда хотел работать в России

Москва25 сен Вести.В Санкт-Петербурге проходит Международный форум объединенных культур, который посетил режиссер, продюсер из Камеруна Кмель Нтсама. Он признался ИС "Вести", что обожает российскую культуру и всегда хотел поработать в РФ.

Мне очень нравится матрешка, когда я приехал в Россию, меня очень интересовала игрушка такая. И на ее основе я разработал историю и идею. Я обожаю русскую культуру, русский в целом, всегда хотел работать в России заявил Нтсама

XII Международный форум объединенных культур стартовал в Санкт-Петербурге 4 сентября. В нем участвуют делегации, представители из 70 стран, а также ведущие деятели российской культуры и искусства.