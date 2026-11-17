В России увеличат предельный возраст службы женщин-военных Госдума увеличивает предельный возраст службы женщин-военных до 50 лет

Москва17 ноя Вести.Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект об увеличении предельного возраста пребывания женщин на военной службе до 50 лет. Правительство РФ направило документ на рассмотрение в парламент.

Изменения планируется внести в закон "О воинской обязанности и военной службе". По действующим правилам, предельный возраст пребывания на военной службе для женщин составляет 45 лет.

Кроме того, в настоящее время женщины-офицеры пребывают в запасе до 50 лет, а женщины с другими воинскими званиями — до 45 лет. Авторы инициативы предлагают поднять предельный возраст пребывания в запасе до 55 и 50 лет соответственно.

В пояснительной записке отмечается, что действующие сейчас параметры достижения предельного возраста пребывания на военной службе не всегда позволяют выслужить необходимые сроки для получения пенсии и других мер поддержки.

Например, женщина, поступившая на военную службу по контракту в возрасте 25–30 лет и служащая в местности, где не установлена льготная выслуга лет, рискует остаться без жилья и пенсии после достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

Если Государственная дума примет закон и его впоследствии подпишет глава государства, он вступит в силу с 1 января 2027 года.