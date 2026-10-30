Москва30 окт Вести.Военные пенсии планируют увеличить на 4% задним числом с 1 октября 2026 года. Это произойдет в случае принятия соответствующего законопроекта, сообщили ТАСС в комитете Госдумы по обороне.

Депутаты в первом чтении приняли законопроект, который предполагает увеличение коэффициента к денежному довольствию военнослужащих, учитываемый при расчете размера военных пенсий. Это позволит повысить их на 4%.

Соответствующий перерасчет будет сделан с 1 октября 2026 года после подписания закона президентом России заявили в комитете

Ранее вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в 2027 году страховые пенсии будут проиндексированы дважды: в феврале на уровень инфляции за 2026 год (около 6,8%) и в апреле дополнительно на 3,3% в соответствии с прогнозом роста зарплат.