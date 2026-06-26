Москва26 июнВести.В Ростове-на-Дону три женщины вступились за восьмилетнюю девочку, которую пытался увезти незнакомец. Об этом сообщил портал "Блокнот-Ростов".
Отмечается, что инцидент произошел в одном из проулков у улицы Темирницкой в центре города.
Одна из очевидиц рассказала, что ребенок бежал по двору, плакал и звал папу. Женщины заметили это, а следом увидели мужчину, который быстро шел за девочкой.
Незнакомец подошел и начал настаивать, чтобы ему разрешили отвезти ребенка на машине. По словам свидетельницы, он нависал над девочкой, дыша ей в плечо, и женщинам пришлось несколько раз отказывать, чтобы он отстал.
Он нависал над ребенком и дышал в плечо, пришлось несколько раз отказывать, чтобы он ушелцитирует слова очевидицы "Блокнот-Ростов"
В итоге женщины не дали незнакомцу забрать девочку, а одна из них проводила ребенка домой.
Личность мужчины и все обстоятельства случившегося пока неизвестны.