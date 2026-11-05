Москва5 нояВести.В Ростовской области супружеская пара погибла в результате пожара в частном доме из-за неисправной проводки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Трагедия произошла на улице Грибоедова в Миллерово.
В ходе тушения обнаружены тела 47-летнего мужчины и его 55-летней супруги... Как предварительно установил дознаватель ведомства, к пожару привела неисправная электропроводкасказано в сообщении
Отмечается, что огонь охватил порядка 30 квадратных метров.
В тушении участвовали шесть сотрудник МЧС и две единицы техники.