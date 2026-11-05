Супружеская пара погибла при пожаре в Ростовской области

В Ростовской области супруги погибли при пожаре из-за неисправной проводки Супружеская пара погибла при пожаре в Ростовской области

Москва5 ноя Вести.В Ростовской области супружеская пара погибла в результате пожара в частном доме из-за неисправной проводки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Трагедия произошла на улице Грибоедова в Миллерово.

В ходе тушения обнаружены тела 47-летнего мужчины и его 55-летней супруги... Как предварительно установил дознаватель ведомства, к пожару привела неисправная электропроводка сказано в сообщении

Отмечается, что огонь охватил порядка 30 квадратных метров.

В тушении участвовали шесть сотрудник МЧС и две единицы техники.