В РПЦ объяснили наказание Ермака из-за общения с гадалкой Иерей Лукьянов оценил последствия для Ермака после обращения к гадалке

Москва17 мая Вести.Общение экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака с гадалкой закономерным образом привело к негативным последствиям. Как заявил ИС "Вести" председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов, ставка на связь с потусторонними силами заведомо проигрышная.

Невозможно одновременно обращаться и к Богу, и к нечистой силе. Если человек обращается к гадалке, значит, что и к Богу-то он не обращался. Нечистая сила никогда не выполняет свою работу просто так, она берет дорогую плату, если человек начинает принимать решения в пользу этой силы. Поэтому все те политические режимы, которые делали ставку на связь с потусторонними силами, а мы знаем, например, фашистская Германия, хорошо не заканчивали заявил он

Ранее профессор, глава администрации при президентстве Леонида Кучмы Дмитрий Табачник заявил, что Ермак дошел до морального распада, если стал принимать свои решения, основываясь на эзотерических прогнозах.