Москва16 мая Вести.Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак дошел до морального распада, если стал принимать свои решения, основываясь на эзотерических прогнозах. Об этом ИС "Вести" заявил профессор, глава администрации при президентстве Леонида Кучмы Дмитрий Табачник.

Главное в Ермаке – это какая-то омерзительная смесь мародерства. Потому что воровать у своих во время войны и при этом еще и полагаться на колдунов, держать коллекцию кукол своих противников, колоть их иголками – это раннее средневековое мракобесие, помешанное на фантастическом лицемерии и приправленное самым омерзительным мародерством. Хотя начинал он свою карьеру как помощник адвоката, абсолютно серенький, бесцветный мальчик, который подкладывал бумаги и все время мечтал разбогатеть заявил Табачник

Он положил, что причиной такой распущенности Ермака стали его инфантилизм и нескрываемый страх за будущее.

Думаю, все его обращения к колдунам от абсолютного, с одной стороны, инфантилизма, неуверенности в себе, а с другой стороны - от страха. Он осознавал, насколько даже в условиях украинского беззакония, он ежечасно и ежеминутно преступает закон. И эта гремучая смесь страха за свое будущее, за наворованные во время войны деньги, довела до морального распада, до деградации сказал эксперт

В субботу, 16 мая, выяснилось, что деньги для залога за Андрея Ермака были полностью собраны под давлением главы киевского режима, однако их не успели перевести на счет Высшего антикоррупционного суда Украины.