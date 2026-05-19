"Зеленский сошел с ума": в США отреагировали на решение освободить Ермака Подполковник Дэвис: освобождение Ермака говорит о безумии Зеленского

Москва19 мая Вести.Освобождение экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака говорит о том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский сошел с ума. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Он назвал поразительным внесение полной суммы залога для освобождения Ермака из СИЗО.

Я просто не могу объяснить, зачем он отпустил Ермака вместо того, чтобы решать действительно реальные проблемы на Украине сказал Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive

Американский военный призвал Зеленского быть осторожнее, так как дело Ермака может привести к и без того низкой поддержке населения.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о предъявлении Ермаку обвинения в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом.

Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая вынес решение об аресте Ермака на 60 суток с возможностью выйти под залог в размере 140 миллионов гривен (порядка 3,1 миллиона долларов). 18 мая украинские СМИ сообщили, что залог внесен в полном размере.